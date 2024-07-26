Прокурорская проверка выявила нарушения в сфере охраны труда в общественной организации "Инновационный фонд Самарской области"

Прокурорская проверка некоммерческой общественной организации "Инновационный фонд Самарской области" выявила серьезное нарушение законодательства - отсутствие специальной оценки условий труда сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии