В Хабаровском крае задержали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи

Российские силовики задержали в Хабаровском крае мужчину, который подозревается в совершении поджога станции сотовой связи по заданию украинской стороны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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