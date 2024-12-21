Американский минздрав впервые за 30 лет пересматривает правила определения «здоровых» продуктов питания

Соединенные Штаты впервые за 30 лет пересмотрели определение «здоровой» пищи, исключив из списка такие продукты, как белый хлеб, и добавив богатые питательными веществами варианты, такие как яйца и лосось, сообщили официальные лица в четверг.
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