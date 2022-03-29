Происшествия

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В Приморском крае полицейские помогли приезжей из города Ровеньки получить убежище на территории Российской Федерации

Из Луганской Народной Республики в Приморье прибыла жительница города Ровеньки. Она была вынуждена покинуть свой родной дом и искать убежище на территории России.

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