Иностранные наёмники на Украине как доказательство мирового раскола

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Секрет больше не скрыть: Россия впервые показала загадочное оружие Су-57
Семейство боеприпасов С-71 «Монохром» и «Ковёр» для истребителя Су-57 впервые представили на международном авиасалоне в Египте после боевых испытаний Боеприпасы С-71 «Монохром» и «Ковёр» впервые представлены на международной выставке в Египте
Российские разработчики раскрыли подробности о новых боеприпасах С-71. Более того, изделия уже испытаны в реальных условиях и представлены в Египте.
На международном авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте российская сторона впервые представила публике новое семейство авиационных боеприпасов С-71. Разработка предназначена для истребителя пятого поколения Су-57. При этом она уже успела привлечь внимание зарубежных специалистов. Особый интерес вызвал тот факт, что изделия, по данным разработчиков, прошли испытания в боевой обстановке ещё до официальной мировой премьеры.
В семейство вошли два изделия — С-71М «Монохром» и С-71К «Ковёр». Представители Рособоронэкспорта называют их промежуточным звеном между традиционной ракетой и ударным беспилотником. Таким образом, разработчики попытались объединить преимущества сразу двух классов вооружений. Кроме того, такой подход позволяет обеспечить высокую эффективность применения при сравнительно невысокой стоимости.
Почему новые боеприпасы называют гибридом ракеты и дрона
Главная особенность семейства С-71 заключается в необычной концепции применения. В отличие от классических авиационных ракет, новые изделия получили функции, характерные для современных беспилотных систем. Благодаря этому самолёт может запускать боеприпас в район предполагаемой цели. Затем оператор способен уточнять параметры атаки уже после старта.
Подобная схема заметно расширяет возможности авиации при работе по мобильным объектам. Кроме того, разработчики стремились создать универсальное средство поражения. Его можно размещать во внутренних отсеках Су-57. При этом сохраняется малозаметность самолёта. Однако изделие также может использоваться и на внешних узлах подвески для увеличения боекомплекта.
Что известно о С-71М «Монохром»
Изделие С-71М «Монохром» относится к классу барражирующих боеприпасов. После запуска оператор получает возможность корректировать наведение. Кроме того, он может выбирать наиболее приоритетную цель непосредственно во время выполнения задачи. Благодаря этому система эффективно работает против движущейся бронетехники, транспортных колонн и живой силы противника.
В отличие от обычных ракет, которые после запуска движутся к заранее заданной точке, «Монохром» способен адаптироваться к изменению обстановки. Поэтому вероятность успешного поражения цели возрастает. Особенно это важно в условиях быстро меняющейся боевой ситуации. Именно такая гибкость считается одним из главных преимуществ изделия.
Для чего создан С-71К «Ковёр»
Вторая разработка семейства получила название С-71К «Ковёр». По информации разработчиков, изделие рассматривается как более доступная альтернатива крылатой ракете Х-69. При этом основная задача заключается в нанесении ударов по наземным объектам. Одновременно сохраняются высокая дальность и точность поражения.
Внешне «Ковёр» заметно отличается от привычных авиационных ракет. Компактный широкий корпус сочетается со складывающимися крыльями. Кроме того, изделие получило V-образное хвостовое оперение. В результате оно больше напоминает небольшой беспилотник. Именно эта особенность привлекла внимание зарубежных военных экспертов на выставке в Египте.
Что новые разработки дают Су-57
Появление семейства С-71 расширяет возможности Су-57 по поражению наземных целей. Теперь российский истребитель сможет использовать более широкий спектр вооружения. Благодаря этому возрастает гибкость применения самолёта в различных сценариях. Речь идёт как о точечных ударах по важным объектам, так и о поражении мобильных целей.
Эксперты отмечают, что ставка на относительно недорогие высокоточные боеприпасы соответствует современным тенденциям развития авиационного вооружения. Если заявленные характеристики подтвердятся, значение проекта существенно возрастёт. Более того, С-71 «Монохром» и «Ковёр» могут стать важным дополнением арсенала Су-57. В результате разработки способны заинтересовать и потенциальных иностранных заказчиков.
Суперскоростной «Кречет»: новый дрон догоняет БПЛА, таранит и атакует снова
Российский НПЦ «Ушкуйник» представил новый самолётный дрон-перехватчик «Кречет». Машина заметно превосходит состоящий на вооружении перехватчик «Ёлка» по скорости, манёвренности и боевым возможностям.
Российский НПЦ «Ушкуйник» разработал самолётный дрон-перехватчик «Кречет», способный разгоняться в воздухе до 450 км/ч. Как рассказал глава компании Алексей Чадаев, такая скорость позволяет без труда догонять другие беспилотники прямо в небе. По скорости машина более чем в два с половиной раза превосходит штатный перехватчик «Ёлка», уже стоящий на вооружении.
Главная конструктивная особенность «Кречета» — крыло с обратной стреловидностью. Такое решение обеспечивает дрону высокую манёвренность по крену и заметно сокращает радиус разворота. Чадаев подчеркнул: даже при промахе дрон успевает развернуться и нанести повторный удар по цели.
На старт «Кречет» выводят с помощью катапульты. Основной способ поражения цели — кинетический таран, при котором перехватчик на полной скорости физически врезается в чужой беспилотник. Конструкция при этом допускает и подвеску боевой части, что расширяет возможности по борьбе с разными типами дронов. Скорости и массы перехватчика вполне хватает для уверенного уничтожения машин типа «Лютый», чей потолок скорости не превышает 200 км/ч.
Состоящий на вооружении перехватчик «Ёлка» разгоняется лишь до 200 км/ч и атакует исключительно тараном, без боевой части. С появлением реактивных беспилотников её возможностей уже может не хватить для эффективного перехвата более быстрых целей. «Кречет» призван закрыть этот пробел — он быстрее, манёвреннее и гибче «Ёлки» по части вооружения, от чистого тарана до боевой части на подвесе.
повреждённые разведывательные беспилотники Supercam S350 и «Беркут-3» в ряде случаев восстанавливают обычным бытовым скотчем,