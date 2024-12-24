Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили очередной опорный пункт ВСУ

Получив координаты цели, расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» навел орудие на цель и серией выстрелов поразил огневые точки и фортификационные сооружения, тем самым обеспечив продвижение штурмовой роты вглубь обороны противника.
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