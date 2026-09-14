Der Spiegel: каждый третий доброволец в Бундесвере признан негоден

Во втором квартале 2026 года 31% добровольцев не прошли медицинский отбор в Бундесвер. С начала года доля непригодных увеличилась с 25%.
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