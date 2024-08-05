«Известия»: спрос на специалистов станций ТО в России увеличился на 17-30%

В России с начала года усилился дефицит кадров в сфере технического обслуживания автомобилей. Спрос на слесарей, механиков и специалистов по шиномонтажу возрос на 17-30%, на каждую вакансию подавали всего по два резюме, сообщили «Известия».
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