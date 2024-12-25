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Приднестровью грозит вторжение Украины, Молдовы, Румынии и Франции – экспертный прогноз

Приднестровью грозит вторжение Украины, Молдовы, Румынии и Франции – экспертный прогноз

Молдавская власть вполне может решиться на вторжение в Приднестровье на фоне энергетического кризиса в стране.

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Комментарии
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Сергей Лазарев
Еще одна простоватая - с_манду, ка_ка_калас, зурабишвили, фон_дербляйн...........!                                                                                         Россия не в том положении сегодня, чтобы убеждать и разговаривать)), времени у нее нет совсем, как там у Высоцкого - &quot;... удар, удар, удар еще и вот&quot;..... - жалко, но хирургия всегда жестока, Кишинев к тебе летит ОРЕШНИК,)) жди.
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18 час.
лл
лина любимцева
Чтобы защитить Приднестровье и Гагаузию, уже давно  нужно было брать Одессу и Одесскую область.  А теперь...
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W
Walery
Что-то долго с Курской областью возимся - прямо как в 41-м году.  И с Херсоном резину тянем...  В Ман-ду Сан-де скоро что-то непременно прилетит...
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