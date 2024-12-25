Приднестровью грозит вторжение Украины, Молдовы, Румынии и Франции – экспертный прогноз

Сергей Лазарев

Еще одна простоватая - с_манду, ка_ка_калас, зурабишвили, фон_дербляйн...........! Россия не в том положении сегодня, чтобы убеждать и разговаривать)), времени у нее нет совсем, как там у Высоцкого - "... удар, удар, удар еще и вот"..... - жалко, но хирургия всегда жестока, Кишинев к тебе летит ОРЕШНИК,)) жди.