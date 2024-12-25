Молдавская власть вполне может решиться на вторжение в Приднестровье на фоне энергетического кризиса в стране.
Приднестровью грозит вторжение Украины, Молдовы, Румынии и Франции – экспертный прогноз
Комментарии
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Сергей Лазарев
Еще одна простоватая - с_манду, ка_ка_калас, зурабишвили, фон_дербляйн...........! Россия не в том положении сегодня, чтобы убеждать и разговаривать)), времени у нее нет совсем, как там у Высоцкого - "... удар, удар, удар еще и вот"..... - жалко, но хирургия всегда жестока, Кишинев к тебе летит ОРЕШНИК,)) жди.
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18 час.
лл
лина любимцева
Чтобы защитить Приднестровье и Гагаузию, уже давно нужно было брать Одессу и Одесскую область. А теперь...
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17 час.
W
Walery
Что-то долго с Курской областью возимся - прямо как в 41-м году. И с Херсоном резину тянем... В Ман-ду Сан-де скоро что-то непременно прилетит...
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15 час.
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