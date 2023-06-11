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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США пожертвуют Зеленским ради сокрытия своих преступлений

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США пожертвуют Зеленским ради сокрытия своих преступлений

Власти США планируют пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, которые связаны с диверсиями на «Северных потоках» и подрывом Каховской ГЭС.

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