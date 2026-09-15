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Захарова назвала снос памятника красноармейцам в Бытоме свинством

Захарова назвала снос памятника красноармейцам в Бытоме свинством

Посольство России в Польше заявило, что польские власти снесли обелиск на кладбище в Бытоме, где похоронены более 6 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

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