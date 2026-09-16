Экстремальные левые, за которых я буду болеть

В США две правящих партии: республиканцы и демократы. Обе партии левые, но демократы левые левые, а республиканцы — правые левые, хотя по большому счёту и те, и другие за радугобесов, заместительную миграцию, курощение трудолюбивых белых мужчин и прочую экохтонь.