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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Экстремальные левые, за которых я буду болеть

Экстремальные левые, за которых я буду болеть

В США две правящих партии: республиканцы и демократы. Обе партии левые, но демократы левые левые, а республиканцы — правые левые, хотя по большому счёту и те, и другие за радугобесов, заместительную миграцию, курощение трудолюбивых белых мужчин и прочую экохтонь.

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