Главный тренер тульского «Арсенала» Старожук прокомментировал отказ команде в лицензии первой категории

Главный тренер "Арсенала" Александр Старожук заявил, что новость об отказе клубу в выдаче лицензии первой категории, позволяющей играть в стыковых матчах и РПЛ, совсем не играет в положительную сторону, в том числе с точки зрения мотивации.
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