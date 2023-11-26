У денежного дерева листочки стали мягкими и вялыми. Расскажу пару способов быстро помочь растению

Состояние листвы – это один из главных аспектов, по которому можно определить здоровье растения. Если листочки на толстянке (или денежном дереве) поникли и стали на ощупь мягкими, это сигнализирует о том, что растению требуется незамедлительная помощь.
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