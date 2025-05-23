Шойгу встретится с главами делегаций КНДР и Ирана

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в ходе 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций ряда стран, в том числе КНДР и Ирана, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.