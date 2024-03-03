Месси о 5:0 с «Орландо»: «Интер Майами» повезло открыть счет, и это изменило ход матча. Мы стали находить свободные зоны, играть стало легче» 

«Мы провели отличный матч, показав цельную игру. Мы знали, что нужно было сыграть очень интенсивно, по-другому с «Орландо» нельзя – было много столкновений, приходилось сидеть в обороне и ждать возможностей для контратак.
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