Ругающий Россию Дмитрий Назаров напал на фанатов прямо на улице

Дмитрий Назаров. Фото: zolya.ruНедавно Дмитрий Назаров стал героем скандальной хроники. Сообщается, что 65-летний артист затеял потасовку рядом МХТ в Камергерском переулке.
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