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Говорит Европа ⚡

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Михаил Чаплыга: Инвестиции в Украину пойдут, музыка заиграет, но мы её уже не услышим

Михаил Чаплыга: Инвестиции в Украину пойдут, музыка заиграет, но мы её уже не услышим

Почему заводы по производству Patriot оказались в Германии, а не в Украине, и как это связано с обещаниями Дональда Трампа закрыть небо? Какие именно гарантии безопасности получил Киев во время встречи в Анкаре и почему они вступают в силу только после завершения боевых действий? Существует ли тайный план, согласно которому одна сторона конфликта должна активизироваться, Читать далее: https://govorit.

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