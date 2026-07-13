Почему заводы по производству Patriot оказались в Германии, а не в Украине, и как это связано с обещаниями Дональда Трампа закрыть небо? Какие именно гарантии безопасности получил Киев во время встречи в Анкаре и почему они вступают в силу только после завершения боевых действий? Существует ли тайный план, согласно которому одна сторона конфликта должна активизироваться, Читать далее: https://govorit.