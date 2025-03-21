FP: Зеленскому стоит научиться пресмыкаться перед Трампом

Пока Владимир Зеленский ожидает переговоров о прекращении огня и окончаний боевых действий на Украине, ему следует вспомнить как пресмыкаться, так выразился американский политолог Грэхам Аллисон в своей колонке Foreign Policy.
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