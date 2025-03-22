На Reddit делятся мужскими советами для 30-летних

Собрали лучшие советы, сгенерированные коллективной мудростью. фото: MidjourneyПользователь @Jumpy-Ordinary4774Молодость длится лишь краткий миг в нашей жизни, тогда как зрелые годы занимают ее бóльшую часть.
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