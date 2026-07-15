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Глава лыжной Ассоциации Германии предупредил об эмоциональном напряжении между российскими и украинскими спортсменами

Глава лыжной Ассоциации Германии предупредил об эмоциональном напряжении между российскими и украинскими спортсменами

Глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах заявил, что возвращение российских атлетов на международную арену неизбежно будет сопровождаться напряжённостью в отношениях с украинскими спортсменами.

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