Глава лыжной Ассоциации Германии предупредил об эмоциональном напряжении между российскими и украинскими спортсменами

Глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах заявил, что возвращение российских атлетов на международную арену неизбежно будет сопровождаться напряжённостью в отношениях с украинскими спортсменами.
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