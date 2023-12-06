США понесут ответственность за военное поражение ВСУ — глава американского Минфина

Джанет Йеллен сделала своё заявление во время визита в Мексику.Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен во время брифинга в Мексике заявила журналистам, что Соединённые Штаты будут нести ответственность за поражение Украины, если новый пакет помощи ВСУ не будет одобрен парламентом.