США понесут ответственность за военное поражение ВСУ — глава американского Минфина

Джанет Йеллен сделала своё заявление во время визита в Мексику.Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен во время брифинга в Мексике заявила журналистам, что Соединённые Штаты будут нести ответственность за поражение Украины, если новый пакет помощи ВСУ не будет одобрен парламентом.
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