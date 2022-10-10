Грузовой автомобиль попал под поезд на железнодорожном переезде в Приморье

В Приморье произошла авария на железнодорожных путях. На одной из станций участка Уссурийск — Амурский залив грузовой автомобиль выехал на рельсы и столкнулся с проходящим поездом, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.
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