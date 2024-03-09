4 марта 40K прочитали Как известно, интервью, которое взял американский журналист Такер Карлсон у президента Российской Федерации Владимира Путина, произвело большой шум, волнение и общественный резонанс на Западе.
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