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Добрый Мир

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"Оказывается, это США - страна третьего мира": Выждав момент, Карлсон удивил американцев ещё одним фото из Москвы

"Оказывается, это США - страна третьего мира": Выждав момент, Карлсон удивил американцев ещё одним фото из Москвы

4 марта 40K прочитали Как известно, интервью, которое взял американский журналист Такер Карлсон у президента Российской Федерации Владимира Путина, произвело большой шум, волнение и общественный резонанс на Западе.

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Алексадр Вовк-Михайлов
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