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Испанские футболистки повторно отказались приезжать в сборную. Их вызвали, несмотря на протест

Испанские футболистки повторно отказались приезжать в сборную. Их вызвали, несмотря на протест

Ранее стало известно, что 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду.

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