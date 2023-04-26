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Каманцев о встрече с директором «Факела»: «Они ни разу не обращались в ЭСК, а потом пришли и сказали, что у них море вопросов. Не понимаю их политику»

Каманцев о встрече с директором «Факела»: «Они ни разу не обращались в ЭСК, а потом пришли и сказали, что у них море вопросов. Не понимаю их политику»

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что на встрече с главой судей РФС задал «ряд глобальных вопросов» о судействе.

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