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«Росатом» провел испытания первого реактора турецкой АЭС «Аккую» — при давлении в 1,5 раза выше рабочего

«Росатом» провел испытания первого реактора турецкой АЭС «Аккую» — при давлении в 1,5 раза выше рабочего

Во время испытаний давление в первом контуре повысили до 24,5 МПа На первом энергоблоке строящейся АЭС «Аккую» в Турции успешно завершились гидравлические испытания первого контура реакторной установки.

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