Как перестать стесняться своей внешности и чувствовать себя увереннее

Недовольство собственной внешностью знакомо многим. Кто-то не любит фотографироваться, кто-то старается скрыть определённые черты лица или фигуры, а кто-то постоянно сравнивает себя с людьми, которых видит в социальных сетях.
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