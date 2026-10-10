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ПроПаника

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Как перестать стесняться своей внешности и чувствовать себя увереннее

Как перестать стесняться своей внешности и чувствовать себя увереннее

Недовольство собственной внешностью знакомо многим. Кто-то не любит фотографироваться, кто-то старается скрыть определённые черты лица или фигуры, а кто-то постоянно сравнивает себя с людьми, которых видит в социальных сетях.

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