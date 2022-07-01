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«Коммерсантъ» сообщает, что две российские авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу

«Коммерсантъ» сообщает, что две российские авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу

Российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Министерство транспорта с просьбой вернуть зарубежным лизингодателям самолеты.

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