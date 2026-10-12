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Царьград

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«Уралкалий» взял 4 награды на кинофестивале MineMovie-2026 в Москве

«Уралкалий» взял 4 награды на кинофестивале MineMovie-2026 в Москве

Четыре награды VIII Международного фестиваля документальных фильмов о горнодобывающей отрасли MineMovie-2026, итоги которого подвели в Москве, достались проектам «Уралкалия».

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