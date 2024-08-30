Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского

Патриарх Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летним юбилеем политика.
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