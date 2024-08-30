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Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского

Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом князя Даниила Московского

Патриарх Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летним юбилеем политика.

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