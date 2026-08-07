«Будем кошмарить русских варваров ракетной стеной» – укро-дипломат

Украине ни в коем случае нельзя быть нейтральной, а следует продолжать свою антироссийскую политику. Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».