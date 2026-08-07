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«Будем кошмарить русских варваров ракетной стеной» – укро-дипломат

«Будем кошмарить русских варваров ракетной стеной» – укро-дипломат

Украине ни в коем случае нельзя быть нейтральной, а следует продолжать свою антироссийскую политику. Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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