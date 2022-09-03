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В Оренбургской области действуют пять очагов природных пожаров

На территории Оренбургской области действуют пять очагов природных пожаров. Об этом сообщили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области.

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