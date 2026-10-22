Политолог Александр Мельников считает, что Сергей Бердников с высокой вероятностью сохранит пост главы Магнитогорска на третий срок: он успешно прошёл конкурсный отбор, а перед голосованием в городском собрании 27 октября его позиции наиболее сильны.