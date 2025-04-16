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Авито Работа – о трендах привлечения и удержания кадров в 2025 году

Авито Работа – о трендах привлечения и удержания кадров в 2025 году

В условиях высокой конкуренции за таланты работодатели должны учитывать новые ожидания соискателей, такие как гибкий график работы и возможности переобучения, чтобы успешно привлекать и удерживать сотрудников.

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