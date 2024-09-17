Центральная Европа готовится к новой волне наводнений

Жители нескольких регионов Польши и Чехии поспешили эвакуироваться, тогда как в других зонах Центральной Европы начали устранять последствия сильнейших за два десятилетия наводнений, которые оставили после себя разрушения и гибель людей.
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