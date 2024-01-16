Пост в Раджаб: Руководство по соблюдению, ният и дуа с 12 января до 10 февраля — подготовьтесь к встрече ночи Мирадж Юлия ПономареваПророк Махаммад, мудро олицетворяя временной ход, заявил: «Раджаб — месяц Аллаха, Шаабан — мой месяц, а Рамазан — месяц моей уммы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии