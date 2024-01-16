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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Пост в Раджаб: Руководство по соблюдению, ният и дуа с 12 января до 10 февраля — подготовьтесь к встрече ночи Мирадж

Пост в Раджаб: Руководство по соблюдению, ният и дуа с 12 января до 10 февраля — подготовьтесь к встрече ночи Мирадж

Пост в Раджаб: Руководство по соблюдению, ният и дуа с 12 января до 10 февраля — подготовьтесь к встрече ночи Мирадж Юлия ПономареваПророк Махаммад, мудро олицетворяя временной ход, заявил: «Раджаб — месяц Аллаха, Шаабан — мой месяц, а Рамазан — месяц моей уммы».

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