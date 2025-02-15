Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    да нам насрать на ваши санкции упыри...😡🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺...Келлог допустил у...
  • Evgeni Velesik
    Они на всë повысились не проводя собрания собственников жилья! Второе, Кто-то там наверху подзабыл, что тарифы на ЖКХ...Эксперт Мусиенко ...
  • ЮрийОгневед Литовченко
    дура-дуройРиттер поставил К...

Пленный из бригады ВСУ «Анна Киевская» заявил, что ему дали ржавый автомат

Пленный из бригады ВСУ «Анна Киевская» заявил, что ему дали ржавый автомат

Пленный из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чередниченко, который служил в элитной 155-й бригаде «Анна Киевская», рассказал, что ему приходилось участвовать в боевых действиях со ржавым автоматом, видео опубликовало Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх