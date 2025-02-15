Пленный из бригады ВСУ «Анна Киевская» заявил, что ему дали ржавый автомат

Пленный из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чередниченко, который служил в элитной 155-й бригаде «Анна Киевская», рассказал, что ему приходилось участвовать в боевых действиях со ржавым автоматом, видео опубликовало Минобороны РФ.