Пленный из бригады ВСУ «Анна Киевская» заявил, что ему дали ржавый автомат

Пленный из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чередниченко, который служил в элитной 155-й бригаде «Анна Киевская», рассказал, что ему приходилось участвовать в боевых действиях со ржавым автоматом, видео опубликовало Минобороны РФ.
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