В Польше обнаружены колонны синагоги, сожженной нацистами

Колонны и остатки стен синагоги, уничтоженной немецко-фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны, обнаружили археологи в польском городе Отвоцке, сообщил историк, сотрудник Общественного комитета памяти евреев города Себастьян Раковский 13 июля в интервью tvnwarszawa.