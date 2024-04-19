В Камчатском крае местный житель признан виновным в истязании малолетних детей сожительницы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 44-летнему жителю краевого центра за истязание двоих детей своей сожительницы (п.
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