Глава Чечни призвал силовиков не расслабляться из-за переговоров с США

Подготовку бойцов, участвующих в специальной военной операции, необходимо усилить, расслабляться из-за переговоров недопустимо, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 17 февраля в ходе совещания с представителями силовых ведомств и правоохранительных органов.
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