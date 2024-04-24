Кучеров во 2-м матче с «Флоридой»: передача, 2 броска, 2 хита, 2 потери и «+1» за 22:12 при 5:36 в большинстве

«Тампа» уступила «Пантерс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:3 ОТ, 0-2). В активе лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ 2 (0+2) балла в 2 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.
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