Россия вернется в международный спорт после бомбардировки Лондона — Вяльбе

Россия вернется на международную спортивную арену после сброса на Лондон «серьезной бомбы», заявила трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 27 сентября в интервью порталу NEWS.
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