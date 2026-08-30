Русская семья не может выехать из Таиланда после ДТП с мопедом

Глава семьи стал участником уголовного дела, поэтому ему запретили выезд из станы.Семья из Томской области не может покинуть Таиланд после дорожного происшествия в Паттайе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Д Передозировка "Се...
- "Мы что, дебилы?"...
- Раненые бойцы не ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым