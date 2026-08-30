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Царьград

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Русская семья не может выехать из Таиланда после ДТП с мопедом

Русская семья не может выехать из Таиланда после ДТП с мопедом

Глава семьи стал участником уголовного дела, поэтому ему запретили выезд из станы.Семья из Томской области не может покинуть Таиланд после дорожного происшествия в Паттайе.

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