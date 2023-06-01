Вот почему ногти итальянок всегда безупречно выглядят: их секрет прост

Вот почему ногти итальянок всегда безупречно выглядят: их секрет простЧто такое итальянский маникюрГлавная особенность такого маникюра в том, что по всему периметру ногтя остается непрокрашенная линия, за счет которой и создается эффект удлинения.
Вот почему ногти итальянок всегда безупречно выглядят: их секрет простЧто такое итальянский маникюрГлавная особенность такого маникюра в том, что по всему периметру ногтя остается непрокрашенная линия, за счет которой и создается эффект удлинения.
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