Что связывает Disney и PepsiCo?

Компания Disney нашла средство борьбы с падением акций. Бумаги компании потеряли 62% стоимости с 2021-го года, в то время как фирма PepsiCo нарастила капитализацию почти в два раза, несмотря на кризис, борьбу с конкурентами и падение мирового потребительского спроса.
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