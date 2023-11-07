Что связывает Disney и PepsiCo?

Компания Disney нашла средство борьбы с падением акций. Бумаги компании потеряли 62% стоимости с 2021-го года, в то время как фирма PepsiCo нарастила капитализацию почти в два раза, несмотря на кризис, борьбу с конкурентами и падение мирового потребительского спроса.