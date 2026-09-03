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Регионы России

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Никита Сошников подписал контракт с «Трактором» на сезон-2026/27

Никита Сошников подписал контракт с «Трактором» на сезон-2026/27

В предыдущем сезоне Сошников выступал за «Сибирь» и «Адмирал», набрав 24 очка (7 голов и 17 передач) в 51 матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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