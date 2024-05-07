СКР расследует халатность чиновников, из-за которой люди погибли в пожарах

Два человека погибли, четверо пострадали в результате пожаров в Братском районе Иркутской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности чиновников, позволившей инциденту разрастись до масштабов ЧС.
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