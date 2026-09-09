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Татар-информ

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Татарстанец получил срок и лишился авто за то, что снова сел пьяным за руль

Татарстанец получил срок и лишился авто за то, что снова сел пьяным за руль

Татарстанец получил срок и лишился авто за то, что снова сел пьяным за руль. Как сообщает прокуратура РТ, 15 июня 38-летний житель Сармановского района сел пьяным за руль своей Daewoo.

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