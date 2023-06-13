Бывший мэр Кривого Рога Викул сообщил о повреждениях промпредприятий после взрывов

Промышленные предприятия в Кривом Роге повредило после взрывов, произошедших в ночь на 13 июня. Об этом сообщил бывший мэр города Юрий Викул, видео с его заявлением опубликовало украинское издание «Страна.
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